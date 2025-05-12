Manchester City'nin orta saha hedefi Reijnders

Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City'de yaz transfer döneminde önemli bir yapılanma bekleniyor.



İngiliz ekibinde takviye yapılması beklenen bölgelerden biri de orta saha. Manchester City'nin bu bölge için listesinde önemli isimler bulunuyor.



ORTA SAHA HEDEFİ



Manchester City'de orta saha için hedeflerden birinin Milan forması giyen Tijjani Reijnders olduğu belirtildi.



Pep Guardiola'nın transfer listesinde birçok isim olduğu ve Tijjani Reijnders'in, Atalanta'dan Ederson ile birlikte listenin üst sıralarında yer aldığı kaydedildi.



60 MİLYON EURO



Manchester City'nin, Reijnders için daha önce 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı ancak Hollandalı futbolcunun yükselen performansının ardından kulübün 60 milyon euro'ya çıkabileceği öne sürüldü.



PEŞİNDEKİ DİĞER TAKIMLAR



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Reijnders ile Manchester City dışında Chelsea ve Manchester United da ilgileniyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Milan'da bu sezon 51 maçta süre bulan Reijnders, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.



