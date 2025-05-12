Gençlerbirliği camiası, Anıtkabir'i ve İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nün yönetimi, teknik kadrosu, oyuncuları, personeli ve taraftarları, kazandıkları kupayı Anıtkabir'e ve onursal başkan İlhan Cavcav'ın mezarına götürdü.Kırmızı-siyahlı heyet, kulüp başkanı Osman Sungur'un Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.Anıtkabir merdivenlerinde kupayla beraber hatıra fotoğrafı çektiren heyet, sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:Heyet, Anıtkabir'in ardından kulübün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın mezarını ziyaret etti.Başkan Sungur, sportif direktör Ali Ekber Düzgün, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takım kaptanları Sinan Osmanoğlu ve Amilton, Cavcav'ın mezarına kırmızı karanfil bıraktı.Kupanın yanı sıra forma ve atkının konulduğu Cavcav'ın mezarının başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.