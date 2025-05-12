Ortahisar Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Görele Belediyespor'u 31-27 yendi.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ortahisar Belediyespor 17-15 önde tamamladı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 31-27 galip ayrılarak seriyi 1-1'e getirdi.
Serinin üçüncü karşılaşması Görele ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.
Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ortahisar Belediyespor 17-15 önde tamamladı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 31-27 galip ayrılarak seriyi 1-1'e getirdi.
Serinin üçüncü karşılaşması Görele ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.