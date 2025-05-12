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Ortahisar Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Görele Belediyespor'u 31-27 yendi ve seride durumu 1-1'e getirdi.

calendar 12 Mayıs 2025 16:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ortahisar Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-6 etabı ikinci maçında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Görele Belediyespor'u 31-27 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ortahisar Belediyespor 17-15 önde tamamladı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 31-27 galip ayrılarak seriyi 1-1'e getirdi.

Serinin üçüncü karşılaşması Görele ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.

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