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Fatih Terim'in Premier Lig'den hedefi: Abdoulaye Doucoure

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, yeni sezona iddialı bir kadro kurarak giriş yapmayı hedefliyor. Suudi kulüp, Everton'la sözleşmesi sona erecek olan Abdoulaye Doucoure transferi için görüşmelere başladı.

calendar 12 Mayıs 2025 20:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fatih Terim'in Premier Lig'den hedefi: Abdoulaye Doucoure
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gelecek sezonun kadro yapılanmasına hız verdi. Deneyimli çalıştırıcının direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan kulüp, orta sahaya tecrübeli bir ismi kazandırmak istiyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Al Shabab, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Abdoulaye Doucoure'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haberde, Malili orta saha oyuncusunun sözleşmesinin Haziran ayında sona ereceği ve Everton ile henüz yeni kontrat imzalamadığı bilgisi paylaşıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Al Shabab'ın, 32 yaşındaki deneyimli futbolcuya yıllık 4 milyon dolarlık bir maaş önerdiği ifade edilirken, Doucoure'nin beklentisinin bu teklifin bir miktar üzerinde olduğu aktarıldı. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın sağlanması adına temasların devam ettiği belirtildi.

EVERTON KARİYERİ VE PERFORMANSI

2020 yılında Watford'dan 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Doucoure, bu sezon tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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