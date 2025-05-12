12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
2-1DA
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
1-068'
12 Mayıs
Atalanta-Roma
21:45
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
22:00
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
1-0
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
2-2

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu

UEFA, kulüp ve milli takım organizasyonlarında final maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

calendar 12 Mayıs 2025 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 19:31
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA, kulüp ve milli takım organizasyonlarında final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Inter ile Paris Saint-Germain arasındaki final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

- Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında Martincic görev alacak

Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasında ise Hırvat hakem Ivana Martincic düdük çalacak.

Arsenal ve Barcelona arasında 24 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Lisbon kentindeki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Martincic'in yardımcılıklarını Sanja Rodak-Karsic ve Maja Petravic yapacak.

UEFA ayrıca 8 Haziran Pazar günü Münih'de Allianz Arena'da oynanacak UEFA Uluslar Ligi Final maçını İsviçre futbol Federasyonundan Sandro Scharer'ın yöneteceğini, yardımcılıklarını ise Stephane de Almeida ve Jonas Erni'nin yapacağını belirtti.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Serdar Gözübüyük olacak.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.