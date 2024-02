Samet Aybaba: ''Semih'in sözleşmesinde hiçbir şart yok''

Beşiktaş 'ta futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, Posta Gazetesi'ne konuştu. Samet Aybaba, genç yıldız Semih Kılıçsoy ve Beşiktaş'a dair projeler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''Semih bizim büyük değerimiz. Müthiş bir futbolcu ve çok iyi bir karakter. 18 yaşında, pırıl pırıl bir Beşiktaşlı. Her konuda üzerine titriyoruz. Çok daha iyi olacak.Bakın, iki gol attığı son Trabzonspor maçından sonra Semih'i karşılamaya U-19 takımından oyuncu arkadaşları geldi. Onlara 'Görüyorsunuz işte. Böyle bir başarı, hepiniz için bu kadar yakın ve mümkün. Sizin de önünüz Semih gibi açık' dedim. Çocukların gözleri parladı. Önemli olan bu duyguyu aktarabilmek. Onlara da değerli olduklarını hissettirmek. Motivasyon ve verimi artıran bu duygu.Şimdi bakın, Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2028'e kadar hiçbir şart olmadan uzattık. Bu nokta çok önemli. Çıkma parası vs. hiçbir özel madde, hiçbir şart olmadan...Bir diğer evladımız, 18 yaşındaki kaleci Emir Yaşar'la da aynı şekilde 2028'e kadar kontrat yeniledik. İddialı söylüyorum, göreceksiniz, Emir geleceğin en büyük kalecisi olacak.Aslında Beşiktaş'ın özüne, kendine, genlerine, kendi modeline dönmesidir bu. Ama öyle romantik şekilde değil. Çağın gerçeklerinin farkında olarak. Geleceğimizi, Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan modele dönerek inşa etmekten söz ediyorum.Şu anda tek tek maç ya da oyuncu düşünmeden plan yapması lazım Beşiktaş'ın. Biz 'takım' kuracağız. Gençler, altyapıdan gelenler, yabancılar, yıldızlar, liderler, hep beraber bir takım olacağız. Beşiktaş'ın modeli bu. Uzun soluklu, zorlu bir yol ama Beşiktaş hep bununla başarılı oldu. Önemli olan sistemi doğru oturtmak ve kararlılıkla uygulamak.Altyapının her noktasına dokundum. Projelerimize başladık. Türkiye'yi 7 bölgeye ayırdık ve her bölgeye, Beşiktaş'ın insan kaynağıyla, scout (profesyonel sporcu takip) ekibi kuruyoruz. Beşiktaş, özkaynak düzenine, dışarıdan üretilmeye hazır oyuncuları da bulup getirecek. Gurbetçi oyuncuları da ülkelerinde takip edeceğiz. Özetle biz bu yeni dönemde Beşiktaş'ın genlerinde var olanı yeniden canlandırıyoruz.