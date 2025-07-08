Fenerbahçe'de Sambacı operasyonu!

Son yıllarda yüksek maaşlı teklif yaparak Avrupa'daki oyuncuların aklını çelen Suudi Kulüpler, transfer piyasasını karıştı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde beklentilerini bulamayan oyuncuların ise tekrardan Avrupa'ya dönme istekleri, birçok kulüp için fırsat yarattı.
FENERBAHÇE, PAZARI İYİ BİLİYOR!
Geçen sezonun başında Allan Saint-Maximin'i kiralayan, devre arasında Anderson Talisca'yı transfer eden ve bu transfer döneminde Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, bu fırsatı iyi kullanan takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan'da bir fırsat daha yakaladı.
MALCOM'A KAPI GÖRÜNDÜ!
Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye 2-1 mağlup olan Al Hilal'de, karşılaşma sonrası Malcom'un taraftarlarla sözlü tartışması yaşaması büyük yankı getirdi. Al Hilal Yönetimi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek için yapılan görüşmelerde sona geldi.
ZENIT'TEN GELMİŞTİ!
2023 yılında Rusya temsilcisi Zenit'ten 60 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Malcom, geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 44 maçta görev alırken 13 gol, 17 asistlik performans sağladı.
LODI'DE YOLCU!
Suudi Arabistan temsilcisinin kadrosunda düşünmediği tek isim Malcom değil. Mavi-beyazlılar, Renan Lodi'yi de takımdan gönderme kararı aldı. 27 yaşındaki sol bek, 2023-2024 sezonunun devre arasında Marsilya'dan Al Hilal'e 23 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
FENERBAHÇE BEKLİYOR!
Fenerbahçe ise Malcom'un serbest kalması ve Al Hilal'in Lodi için bonservis bedelini belirlemesi için bekleyişe geçti. Gerekli şartlar oluştuğunda transfer için temaslar başlayacak.
FENERBAHÇE, PAZARI İYİ BİLİYOR!
Geçen sezonun başında Allan Saint-Maximin'i kiralayan, devre arasında Anderson Talisca'yı transfer eden ve bu transfer döneminde Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, bu fırsatı iyi kullanan takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan'da bir fırsat daha yakaladı.
MALCOM'A KAPI GÖRÜNDÜ!
Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye 2-1 mağlup olan Al Hilal'de, karşılaşma sonrası Malcom'un taraftarlarla sözlü tartışması yaşaması büyük yankı getirdi. Al Hilal Yönetimi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek için yapılan görüşmelerde sona geldi.
ZENIT'TEN GELMİŞTİ!
2023 yılında Rusya temsilcisi Zenit'ten 60 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Malcom, geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 44 maçta görev alırken 13 gol, 17 asistlik performans sağladı.
LODI'DE YOLCU!
Suudi Arabistan temsilcisinin kadrosunda düşünmediği tek isim Malcom değil. Mavi-beyazlılar, Renan Lodi'yi de takımdan gönderme kararı aldı. 27 yaşındaki sol bek, 2023-2024 sezonunun devre arasında Marsilya'dan Al Hilal'e 23 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
FENERBAHÇE BEKLİYOR!
Fenerbahçe ise Malcom'un serbest kalması ve Al Hilal'in Lodi için bonservis bedelini belirlemesi için bekleyişe geçti. Gerekli şartlar oluştuğunda transfer için temaslar başlayacak.