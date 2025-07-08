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Fenerbahçe'den yalanlama: Ali Koç

Fenerbahçe, Ali Koç'un Kuzey Makedonya'da kulüp satın aldığı iddialarını yalanladı.

calendar 08 Temmuz 2025 17:26
Fenerbahçe'den yalanlama: Ali Koç
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Fenerbahçe, Ali Koç'un Kuzey Makedonya'da kulüp satın aldığı iddialarını yalanladı.

İşte o açıklama: 

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü ya da Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un Makedonya'da bir futbol kulübü satın aldığı yönünde çeşitli haber ve iddialar yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; ne Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğiyle ne de Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un şahsi girişimleriyle, söz konusu ülkede herhangi bir kulüp satın alınmamıştır."

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