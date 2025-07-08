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Fenerbahçe Medicana, Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu libero Helin Kayıkçı'yı transfer ettiğini duyurdu.

calendar 08 Temmuz 2025 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fenerbahçe Medicana, Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı'yı kadrosuna kattı.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Alpet Zeren Spor formasını terletti. Helin'in 2024 U20 Avrupa Şampiyonası ve 2024 U21 Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Helin Kayıkçı'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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