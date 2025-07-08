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Lowry, 76ers ile 1 sezon daha devam edecek

Philadelphia 76ers, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre tecrübeli oyun kurucu Kyle Lowry ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

calendar 08 Temmuz 2025 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lowry, 76ers ile 1 sezon daha devam edecek
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Philadelphia 76ers, ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre tecrübeli oyun kurucu Kyle Lowry ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Şubat 2024'te Charlotte Hornets'tan ayrılıp serbest kalan Lowry, memleketi olan Philadelphia'ya katılmıştı. 76ers Başkanı Daryl Morey, "Kyle'ın şampiyonluk tecrübesi ve Hall of Fame kariyeri her şeyi anlatıyor. Oyunu çok iyi bilen, sahada olduğu kadar organizasyonun geneline katkı sağlayan bir lider," dedi.

2023-24 sezonunda 76ers ile 23 maçta 8.0 sayı ve %40.4 üçlük yüzdesiyle oynayan ve 20. NBA sezonuna hazırlanan Lowry, geçtiğimiz sezon genelinde ise 3.9 sayı ve %35 isabet oranıyla kariyerinin en düşük istatistiklerini kaydetmişti.

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