Adana Demirspor için kampanya: 'Yaşasın Demirspor'

- "Hayal ettiğimiz kurumsal Adana Demirspor'a kavuşacağız"

Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği, mali sıkıntıdaki takımları içinkampanyası başlattı.Dernek, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor için düzenlenen yardım kampanyasını bir otelde düzenlenen toplantı ile duyurdu.Adana Demirspor Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kandemir, toplantıda yaptığı sunumda, kulübün yeniden ayağa kalkmasının sadece taraftarın değil, şehrin tüm dinamiklerinin ortak bir iradeyle hareket etmesine bağlı olduğunu söyledi.Mücadelelerinin sadece borcu kapatmakla değil, aynı hataların bir daha tekrarlanmamasıyla anlam kazanacağını belirten Kandemir, "Burada bahsettiğimiz şey yalnızca maddi kaynak oluşturmak değil, yıllardır birikmiş yapısal sorunlarla yüzleşmek, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışa geçmek. Tüm bu gerçeklerin farkında olunmasına rağmen elini taşın altına ilk koyan yine taraftar oldu. Adana Demirspor yeniden ayağa kalkabilir ama bu ancak ortak akılla, gerçekçi planlarla ve sabırla olur." diye konuştu.Kandemir, kampanyada şeffaflığı ilke olarak belirlediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:Kandemir, kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir Adana Demirspor'u var etmek istediklerini ifade etti.Kulübün ve camianın kimliğine uygun yatırımcılarla yol yürümek istediklerini belirten Kandemir,dedi.Kampanyaya destekte bulunmak isteyenlerinyazarakgönderebileceğini ifade eden Kandemir, şöyle konuştu:Kandemir, herkesi kampanyaya destek vermeye beklediklerini kaydetti.