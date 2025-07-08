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Sofyan'a sürpriz teklif: 15 milyon Euro!

Fenerbahçe'nin toplam 14 milyon Euro'ya aldığı Sofyan Amrabat'a Atalanta talip oldu ve 15 milyon Euro teklif etti ancak sarı lacivertliler bu teklifi geri çevirdi.

calendar 08 Temmuz 2025 12:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sofyan'a sürpriz teklif: 15 milyon Euro!
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Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'a sürpriz bir talip çıktı.

ATALANTA TALİP

Gian Piero Gasperini ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Ivan Juric'i oturtan Atalanta, Hırvat teknik adamın Verona'dan öğrenicisi Sofyan Amrabat için Fenerbahçe ile temasa geçti. Atalanta, Amrabat için Fenerbahçe'ye açılış teklifini sundu.


FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Geçen sezonu Serie A'da 3. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Atalanta, Amrabat için bonuslar dahil 15 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Amrabat'ı 2 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 14 milyon Euro toplam bedelle alan Fenerbahçe ise 20 milyon Euro bonservis istedi.

Faslı oyuncunun transferi için iki kulüp arasındaki görüşmelerin hız kesmeden devam edeceği, Atalanta'nın bu transferi bitirmek için 'hevesli' olduğu ifade edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol atıp 4 asist yaptı. 

 
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