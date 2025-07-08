Yeni Malatyaspor'dan, Adil Gevrek hakkında suç duyurusu!

Yeni Malatyaspor Kulübü, eski yönetim Adil Gevrek hakkında 'kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma' suçlarından ötürü suç duyurusunda bulundu.8 Haziran 2025 tarihinde Yeni Malatyaspor Kulüp başkanlığına seçilen Haşim Karadağ ve yönetim kurulu üyeleri, Yeni Malatyaspor'da geçmiş dönemlere ait suç teşkil eden iddiaları belgeleri ile Cumhuriyet Başsavcılığına vererek suç duyurunda bulundu. Kulüp tarafından 'Temiz eller operasyonu' olarak adlandırılan incelemelerde çok ciddi ve vahim sonuçların ortaya çıktığını belirten, Yeni Malatyaspor Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Asbaşkanı Avukat Aydın İşkur, Adil Gevrek hakkında kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ötürü suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Biz kulüpte yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkararak Yeni Malatyapor'u eski güzel günlerine yeniden çıkarmak için mücadele veriyoruz. Malatyalıların ve Yeni Malatyspor'un haklarını iş nereye giderse gitsin, kime dayanırsa dayansın sonuna kadar savunacağız ve sorgulayacağız. Kulübün mevcut bilgisayarlarını incelediğimizde çok yüklü miktarda bir silinme söz konusu. Bunların bir kısmını geri getirdik. Silinen dosyaları da uzman bir ekiple inceliyoruz ve çok vahim sonuçlar ortaya çıkıyor. Suçtan kaynaklı mal varlığının aklanması bir iddia değildir. Belgeleri ile kanıtlı olarak dosyaya eklendi. Brezilya, Şili, Kanada, Avusturya, Romanya, Almanya, İspanya, Portekiz ve Japonya gibi farklı ülkelerden mail order vasıtası ile para girişleri olmuş. İşlemlerin yapıldığı tarih, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Yeni Malatyaspor'un geliri 100 milyon dolar. Ama bugün geldiğimiz noktada ise 1 buçuk milyar borcumuz var. Bu tür girişlerin kaynağı belli olmayan suç girişleri olduğu kamuoyunun malumu ve soruyoruz, Yeni Malatyapor'u ne amaçla kullandınız? Temizlik ve güvenlik hizmetleri adı altında aldığı hizmetin adresi, ne tesadüftür ki, eski kulüp başkanı Adil Gevrek'in yakın akrabası Fevzi Gevrek'in sahibi olduğu şirketlerdir. Para giriş çıkışlarına baktığımızda en son 2024 yılında hiçbir hizmet alınmamasına rağmen bu şirketlere 20 milyona yakın bir para çıkmış. Gaziantep'ten 8 buçuk milyon lira para girişi olmuş. Bu ve buna benzer tabiri caizse naylon faturalar veya hizmet alımı yapılmadan yapılan ödemeler, kayda alınmamış kulüp kasasına giren paralar nerde? Eski kulüp yöneticileri önce bunun hesabını versinler. Bilgisayarlarda silinen ve geri getirmeye çalıştığımız çok daha vahim iddialar var. Bunları da kamuoyu ile paylaşarak adaletin hukukun üstünlüğüne de inanarak gereken cezaların gereken kişi veya kişilere verilmesi konusunda mücadelemiz devam edecektir. "