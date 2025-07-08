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Beşiktaş'ta Cajuste'nin imza atmama sebebi!

Beşiktaş'ın Napoli ile anlaşmaya vardığı Jens Cajuste için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ipswich Town'un son dakika oyuncu için teklif yaptığı öne sürüldü.

calendar 08 Temmuz 2025 13:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Cajuste'nin imza atmama sebebi!
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Beşiktaş'ın Napoli'le anlaşmaya vardığı ancak transferinin hala daha açıklanmadığı Jens Cajuste için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

IPSWICH ARAYA GİRDİ

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İngiliz ekibi Ipswich Town, son dakika teklifiyle Beşiktaş'ın Cajuste transferini gecikmeye uğrattı.

BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI ŞARTLAR

Beşiktaş, Jens Cajuste'yi kiralamak için Napoli'ye 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca taraflar, şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde uzlaşmıştı. 

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