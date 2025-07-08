Beşiktaş'ın Napoli'le anlaşmaya vardığı ancak transferinin hala daha açıklanmadığı Jens Cajuste için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
IPSWICH ARAYA GİRDİ
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İngiliz ekibi Ipswich Town, son dakika teklifiyle Beşiktaş'ın Cajuste transferini gecikmeye uğrattı.
BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI ŞARTLAR
Beşiktaş, Jens Cajuste'yi kiralamak için Napoli'ye 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca taraflar, şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde uzlaşmıştı.
IPSWICH ARAYA GİRDİ
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, İngiliz ekibi Ipswich Town, son dakika teklifiyle Beşiktaş'ın Cajuste transferini gecikmeye uğrattı.
BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞTIĞI ŞARTLAR
Beşiktaş, Jens Cajuste'yi kiralamak için Napoli'ye 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca taraflar, şarta bağlı satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda 6.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde uzlaşmıştı.