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Galatasaray'da Osimhen hareketliliği!

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde geri adım atmıyor. Yıldız golcünün "Galatasaray'a gelmek istiyorum" mesajı sonrası Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Napoli ile pazarlıkları sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti.

calendar 08 Temmuz 2025 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen hareketliliği!
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Galatasaray, Victor Osimhen transferi için son düzlüğe girdi.

Sarı-kırmızılılarda Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Napoli ile görüşmeleri sonuçlandırmak üzere İtalya'ya gitti.

Osimhen'in Galatasaray'ı istemesiyle birlikte transferde hareketlilik artarken, yönetim Napoli'yi ikna etmek için resmi temasları hızlandırdı.


OSIMHEN: "BONSERVİSİMİ NAPOLI'DEN ALIN"

Nijeryalı yıldız, son olarak Al Hilal'in 160 milyon Euro'luk astronomik teklifini reddetti. 4 yıllık bu sözleşmeye "hayır" diyen Osimhen, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede net konuştu:

"Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum. Bonservisimi Napoli'den alın. Napoli beni Al Hilal'e satmak istiyor, 100 milyon Euro'ya elden çıkarmayı planlıyorlar."

GALATASARAY TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Osimhen'in bu sözlerinin ardından Galatasaray yönetimi, daha önce Napoli'ye yaptığı 50 milyon Euro'luk teklifi 60 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak İtalyan ekibi bu öneriye de sıcak bakmadı.

Bunun üzerine Galatasaray, 75 milyon Euro'luk bonservis bedeli üzerinden yeni bir ödeme planı sundu. Teklif, 3 yıla yayılmış taksitler halinde olacak. Ayrıca Osimhen'e yıllık 16 milyon Euro maaş ödenecek, bu rakamın 10 milyon Euroluk kısmı sponsorluk destekleriyle karşılanacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Victor Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. 

 
 

 

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