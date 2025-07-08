Filenin Sultanları, Hollanda'ya konuk olacak!

Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelesi devam edecek.
Filenin Sultanları ligin 3'üncü haftasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında çarşamba günü ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları Hollanda mücadelesinin ardından Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. A Milli Voleybol Takımı VNL 2'nci haftasında 7'de 7 yaparak son maçında Brezilya'ya karşı ilk mağlubiyetini almıştı. Brezilya ise bu müsabakada 7'nci galibiyetini elde etmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'üncü hafta maç kadrosunda Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması sebebiyle tetkik ve tedavi amacıyla VNL 3'üncü hafta kadrosunda yer almadılar.
İlkin Aydın hakkında ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Milli takım kampında antrenmanlara devam eden oyuncumuz İlkin Aydın'ın sol uyluğunda başlayan ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma (Gr-2 strain) ile uyumlu bulgular saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta maç programı şu şekilde:
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
Filenin Sultanları ligin 3'üncü haftasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında çarşamba günü ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları Hollanda mücadelesinin ardından Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. A Milli Voleybol Takımı VNL 2'nci haftasında 7'de 7 yaparak son maçında Brezilya'ya karşı ilk mağlubiyetini almıştı. Brezilya ise bu müsabakada 7'nci galibiyetini elde etmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'üncü hafta maç kadrosunda Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması sebebiyle tetkik ve tedavi amacıyla VNL 3'üncü hafta kadrosunda yer almadılar.
İlkin Aydın hakkında ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Milli takım kampında antrenmanlara devam eden oyuncumuz İlkin Aydın'ın sol uyluğunda başlayan ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma (Gr-2 strain) ile uyumlu bulgular saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta maç programı şu şekilde:
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye