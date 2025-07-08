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Filenin Sultanları, Hollanda'ya konuk olacak!

Voleybol Milletler Ligi'nin 3. Haftasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, çarşamba günü Hollanda ile karşılaşacak.

calendar 08 Temmuz 2025 13:14 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 13:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Filenin Sultanları, Hollanda'ya konuk olacak!
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Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelesi devam edecek.

Filenin Sultanları ligin 3'üncü haftasında Hollanda'nın Apeldoorn kentinde sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında çarşamba günü ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları Hollanda mücadelesinin ardından Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak. A Milli Voleybol Takımı VNL 2'nci haftasında 7'de 7 yaparak son maçında Brezilya'ya karşı ilk mağlubiyetini almıştı. Brezilya ise bu müsabakada 7'nci galibiyetini elde etmişti.


A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'üncü hafta maç kadrosunda Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması sebebiyle tetkik ve tedavi amacıyla VNL 3'üncü hafta kadrosunda yer almadılar.

İlkin Aydın hakkında ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Milli takım kampında antrenmanlara devam eden oyuncumuz İlkin Aydın'ın sol uyluğunda başlayan ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma (Gr-2 strain) ile uyumlu bulgular saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'nın 3'üncü hafta maç programı şu şekilde:

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

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