Mesut Özil, futbol akademisi kuruyor!

Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniye'de kuracağı akademide dünya çapında oyuncular yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.Ümraniyespor'un DBE Holding ile gerçekleştirdiği forma sırt sponsorluğunun ardından basın mensuplarına konuşan Mesut Özil, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.Anlaşmaya aracılık yapmış olmanın kendi adına gurur verici olduğunu aktaran Özil, "Ümraniye'de akademi kuracağım. Ümraniyespor ile çalışıp genç nesillerin ellerinden tutup onları hayallerine kavuşturmak istiyorum. Hedefimiz bu gençlerin en güzel şekilde kendilerini hem Türkiye'de hem yurt dışında temsil etmelerini sağlamak. Onları profesyonel olarak dünya sahnesine çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.Futbolu bıraktıktan sonra gözlem yaptığını ve Türkiye'de altyapıların yetersiz olduğunu gördüğünü anlatan Özil, "İstanbul'da 16 milyon genç var çoğu da futbolu çok seviyor. Bildiğim iş, kendim de akademiden yetiştim. Oradaki sistemi buraya getirmek istiyorum. Bir ekip olarak inşallah güzel işler başarabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Dünya çapında isimlerin Türkiye'ye transferinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özil, akademinin 1,5 yıla kadar hazır olacağını ve 11'den 19 yaşına kadar oyuncuların eğitim göreceğini ifade etti.