08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
18:00
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
19:00
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
19:00
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
19:30
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
20:00
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
21:00
08 Temmuz
Drita-Differdange
21:00
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
21:00
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
22:00
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
22:00
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
22:00

Mesut Özil, futbol akademisi kuruyor!

Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniye'de futbol akademisi kurarak geleceğin oyuncularını yetiştirmeyi hedefliyor.

calendar 08 Temmuz 2025 14:47
Haber: AA
Mesut Özil, futbol akademisi kuruyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eski futbolcu Mesut Özil, Ümraniye'de kuracağı akademide dünya çapında oyuncular yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Ümraniyespor'un DBE Holding ile gerçekleştirdiği forma sırt sponsorluğunun ardından basın mensuplarına konuşan Mesut Özil, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anlaşmaya aracılık yapmış olmanın kendi adına gurur verici olduğunu aktaran Özil, "Ümraniye'de akademi kuracağım. Ümraniyespor ile çalışıp genç nesillerin ellerinden tutup onları hayallerine kavuşturmak istiyorum. Hedefimiz bu gençlerin en güzel şekilde kendilerini hem Türkiye'de hem yurt dışında temsil etmelerini sağlamak. Onları profesyonel olarak dünya sahnesine çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.


Futbolu bıraktıktan sonra gözlem yaptığını ve Türkiye'de altyapıların yetersiz olduğunu gördüğünü anlatan Özil, "İstanbul'da 16 milyon genç var çoğu da futbolu çok seviyor. Bildiğim iş, kendim de akademiden yetiştim. Oradaki sistemi buraya getirmek istiyorum. Bir ekip olarak inşallah güzel işler başarabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya çapında isimlerin Türkiye'ye transferinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Özil, akademinin 1,5 yıla kadar hazır olacağını ve 11'den 19 yaşına kadar oyuncuların eğitim göreceğini ifade etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.