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Avrupa Plaj Hentbolu'nda Milli Takım, Hollanda'ya kaybetti

Avrupa Plaj Hentbolu B grubu ilk maçında Türkiye Kadın Milli Takımı, Hollanda karşısında mağlubiyetle ayrıldı.

calendar 08 Temmuz 2025 13:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Avrupa Plaj Hentbolu'nda Milli Takım, Hollanda'ya kaybetti
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Avrupa Plaj Hentbolu'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Norveç'e 2-0 mağlup oldu.

Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf Norveç oldu. İlk dakikalardan itibaren hızlı hücumlarla skor üreten Kuzey ekibi, dönerek atışlarla bulduğu sayılarla farkı açtı ve ilk seti 20-14 önde tamamladı.

İkinci sette daha dengeli bir oyun sergileyen Ay-yıldızlılar, ilk dakikalarda skoru eşitlese de setin son bölümünde Norveç yeniden üstünlüğü ele aldı ve seti 23-14 kazanarak maçı 2-0'lık skorla noktaladı.


Bu sonuçla Kadın Plaj Hentbolu Milli Takımı, turnuvaya mağlubiyetle başladı. Milliler, B Grubu'ndaki ikinci maçında saat 17.00'de Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

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