Göztepe'ye Ibrahim Sabra'dan kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Ürdün'ün Al Wahdet takımından transfer ettiği 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra, takımın Slovenya kampına katılamadı.



Yeni transfer olan Sabra'nın, schengen vizesinde gecikme yaşandığı bildirildi. Gecikmeden dolayı İzmir'de kalan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Ürdünlü oyuncunun işlemlerinin hızlandırılması için kulüp yetkilileri seferber oldu.



Sabra'nın işlemlerinin birkaç gün içinde tamamlanacağı, oyuncunun 13 Temmuz'da Rijeka ile oynanacak hazırlık maçına yetişebileceği bildirildi. Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de apandisit ameliyatı olan Brezilyalı golcü Janderson'un ise hızla iyileştiği ifade edildi. Göztepe'nin hazırlık maçlarının programı ise netleşti. Göz-Göz ilk olarak 10 Temmuz'da Bulgar ekibi CSKA 1948 ile karşılaşacak. İzmir ekibi 13 Temmuz'da Hırvat takımı Rijeka, 16 Temmuz'da da Ukrayna ekibi Kryvbas ile karşı karşıya gelecek.



