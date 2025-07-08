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Manisa FK, Afyonkarahisar kampında!

TFF 1. Lig'e son hafta tutunmayı başaran Manisa FK, Afyonkarahisar kampına başladı.

calendar 08 Temmuz 2025 13:28
Manisa FK, Afyonkarahisar kampında!
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Yeni sezonda yine TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampına başladı.

17 Temmuz'a kadar Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Taner Taşkın, Manisa'daki ilk etap çalışmalarının kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek, "Afyonkarahisar'da tempomuz daha da artacak. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Yeni oyuncularımızın da aramıza katılmalarını bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz sezonun son haftasında Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Manisa FK, ligde kalmayı başarmıştı.
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