Phoenix Suns guardı Bradley Beal'ın takım ile yollarının ayrılması artık an meselesi gibi görünüyor. The Athletic'ten Fred Katz'a göre, Beal bir serbest oyuncuya dönüşebilir ve Los Angeles Lakers, onun ilgisini çeken dört takımdan biri.Haberde, Suns ile Beal arasında buyout (sözleşme feshi) görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği belirtilirken, diğer olası hedef takımlarınveolduğu ifade ediliyor.Suns yönetimi, Beal'ın kalan 96.9 milyon dolarlık kontratını beş yıla yayarak maaş sınırı üzerindeki etkisini azaltmayı ve "second apron" cezası ile lüks vergiden kurtulmayı planlıyor. Bu adım, aynı zamanda şu anda takas edilemeyen birinci tur draft hakkının da yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak.31 yaşındaki Beal, geçtiğimiz sezon %49.7 isabet oranıyla 17.0 sayı ortalaması yakaladı. Ancak Kevin Durant ve Devin Booker ile saha içi uyumu bekleneni veremedi. Sakatlıklar ve kimya sorunları, Suns'ın kadro istikrarını kuramamasına neden oldu. Takım, kısa süre önce Jalen Green'i kadrosuna katarak yeniden yapılandırma sürecine girdi.Veteran Suns muhabiri John Gambadoro, Pazar günü yaptığı paylaşımda buyout sürecinin 24–48 saat içinde sonuçlanabileceğini belirtti. Beal'ın sözleşmesinde yer alan "no-trade clause" ve 2026–27 sezonu için 57.1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu, onu takas etmeyi neredeyse imkânsız hale getirmiş durumda.NBA yöneticilerine göre Beal'ın piyasa değeri, mevcut dev kontratının aksine, mid-level exception (orta seviye istisna) seviyelerinde.Eğer Beal buyout sonrası serbest kalırsa; Lakers, Clippers, Warriors ve Bucks, onu kadroya katmak için devreye girebilir. Bazı kaynaklar Miami Heat ismini de geçirse de, Beal'ın bizzat değerlendirdiği takımlar bu dört Batı Konferansı takımı ve Milwaukee olarak öne çıkıyor.Beal, Phoenix'e Haziran 2023'te yapılan takasla Washington Wizards'tan gelmişti. Ancak bu birliktelik, kısa sürede hüsranla sonuçlandı. Şimdi, Beal serbest oyuncu piyasasında skorer guard derinliği arayan şampiyonluk adayı takımların radarında olacak.