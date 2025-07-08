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Fenerbahçe'de 3 imza

Fenerbahçe Kulübü, Oosterwolde, Yiğit Efe Demir ve Ertuğrul Çetin'in sözleşmelerinin uzatıldığını ve Ertuğrul'un Erokspor'a kiralandığını açıkladı.

calendar 08 Temmuz 2025 12:05 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 12:11
Fenerbahçe'de 3 imza
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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir ve Ertuğrul Çetin'in sözleşmelerinin uzatıldığını ve Ertuğrul'un Erokspor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Oosterwolde'nin 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek olan sözleşmesini 2028 yılına dek uzattı.

Geçtiğimiz sezonu sakatlığı yüzünden büyük oranda kaçıran Hollandalı oyuncunun, Avrupa'dan taliplerinin olduğu öne sürülmüştü.

Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in ise kontratları 2029 yılına kadar yenilendi.


Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"2025/2026 sezonu yapılandırmasına devam edilen Futbol A Takımımızda;
oyuncularımızdan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2028 yılına dek uzatılmış, Futbol Akademimizden yetişen genç futbolcularımızdan Yiğit Efe Demir ve Osman Ertuğrul Çetin'in kontratları ise 2029 yılına dek yenilenmiştir.

Ertuğrul Çetin önümüzdeki sezon için Esenler Erokspor'a kiralanmıştır.

Yeni sezonda üç oyuncumuza da başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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