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Muhammed Kudus'un aklı Tottenham'da

Avrupa'da bir çok kulübün yakında takibinde olan Muhammed Kudüs, Tottenham'a transfer olmak istiyor.

calendar 06 Temmuz 2025 17:31 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 17:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Muhammed Kudus'un aklı Tottenham'da
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Avrupa transfer borsasının gözdesi West Ham forması giyen Muhammed Kudus, transfer olacağını takımı belirledi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Muhammed Kudüs,  Tottenham'a transfer olmak istiyor.

Kudus, Tottenham'ın projesine daha önce evet demişti. Tottenham ile West Ham arasındaki görüşmeler önümüzdeki günlerde devam edecek.

Ganalı oyuncu, 2023 yazında Ajax'tan West Ham'a 43 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Kudüs, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 32 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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