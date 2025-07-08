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Tyrese Haliburton gelecek sezon forma giyemeyecek

Indiana Pacers Basketbol Operasyonları Başkanı Kevin Pritchard, yıldız oyun kurucu Tyrese Haliburton'ın sağ aşil tendonundaki yırtık nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçıracağını doğruladı.

calendar 08 Temmuz 2025 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Tyrese Haliburton gelecek sezon forma giyemeyecek
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Indiana Pacers Basketbol Operasyonları Başkanı Kevin Pritchard, yıldız oyun kurucu Tyrese Haliburton'ın sağ aşil tendonundaki yırtık nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçıracağını doğruladı.

Haliburton, bu ağır sakatlığı NBA Finalleri'nin Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan 7. maçında yaşamıştı.

Sezonun sona ermesinin hemen ertesi günü ameliyat olan Haliburton'ın operasyonunun başarılı geçtiği belirtildi. Pritchard, "Onun daha da güçlü döneceğine hiç şüphem yok. Ameliyatı iyi geçti… Ancak gelecek sezon forma giymeyecek. Onun sağlığını asla riske atmayız," dedi.


Haliburton, Finallerin 5. maçında kötüleşen baldır sakatlığına rağmen serinin devamında oynamayı tercih etmişti. Genç yıldız, bu kararı nedeniyle pişman değil.

"Defalarca bana 'Aynısını yine yapardım' dedi. Ama bana sorarsanız, ben onun yerine aynı kararı vermezdim," diyen Pritchard, "Böyle bir sakatlık yaşayacağını bilseydim o maçı feda ederdim. Çünkü onu çok önemsiyorum ve harika bir kariyeri olsun istiyorum," ifadelerini kullandı.

Haliburton'ın yokluğunda, genç guard Andrew Nembhard'ın ilk beş başlaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu T.J. McConnell yedek oyun kurucu rolünü sürdürürken, 2025 ikinci tur seçimi Kam Jones'un da rotasyonda süre alması öngörülüyor.

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