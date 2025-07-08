Indiana Pacers Basketbol Operasyonları Başkanı Kevin Pritchard, yıldız oyun kurucu Tyrese Haliburton'ın sağ aşil tendonundaki yırtık nedeniyle 2025-26 sezonunun tamamını kaçıracağını doğruladı.Haliburton, bu ağır sakatlığı NBA Finalleri'nin Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan 7. maçında yaşamıştı.Sezonun sona ermesinin hemen ertesi günü ameliyat olan Haliburton'ın operasyonunun başarılı geçtiği belirtildi. Pritchard,dedi.Haliburton, Finallerin 5. maçında kötüleşen baldır sakatlığına rağmen serinin devamında oynamayı tercih etmişti. Genç yıldız, bu kararı nedeniyle pişman değil.diyen Pritchard,ifadelerini kullandı.Haliburton'ın yokluğunda, genç guard Andrew Nembhard'ın ilk beş başlaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu T.J. McConnell yedek oyun kurucu rolünü sürdürürken, 2025 ikinci tur seçimi Kam Jones'un da rotasyonda süre alması öngörülüyor.