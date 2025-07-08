Başpehlivanlığı kazandı, babasının mezarını ziyaret etti

MADALYASIYLA BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

HEDEF ALTIN KEMER

'BABAMIN EMEKLERİNİ BOŞA ÇIKARMADIM'

Edirne'de düzenlenen 664'üncü Kırpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisindeki birinciliğiyle başpehlivanlığa yükselen Celal Bayar Çilenker (23), Antalya'nın Serik ilçesinde babasının mezarını ziyaret etti.Güreşe yönlendiren babasını 1 yıl önce defnederken, başpehlivan olacağının sözünü veren Çilenker, mezarlıkta madalyasıyla başarısının gururunu yaşadı.Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan Serik Belediyespor güreşçisi Celal Bayar Çilenker, 664'üncü Kırpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı kategorisinde birinci oldu. Başpehlivanlığa yükselen Çilenker'in başarısı memleketi Serik ilçesinde coşkuyla karşılandı. İlçeye gelen Çilenker, 1 yıl önce vefat eden babasına verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadı.Yeşilyurt Merkez Mahallesi Mezarlığı'na kardeşi Ramazan ve aynı turnuvada minik boyda birinci olan amcasının oğlu Ferit ile gelen Celal Bayar Çilenker, babasının mezarı başında dua etti. Madalyasıyla mezarlık ziyaretini gerçekleştiren Celal Bayar Çilenker, gelecek yıl Kırkpınar başpehlivanı olmayı hedeflediğini söyledi.Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'a, güreş ağası iş insanı Veli Demir'e desteğinden dolayı teşekkür eden Çilenker, "Edirne'de başaltı boyda birinci oldum. Rahmetli babama vermiş olduğum bir söz vardı. Onu gururlandırdığıma, mezarında rahat uyuduğuna inanıyorum. Her pehlivan gibi benim de hedefim başpehlivanlık ve sonra kemer. Başpehlivan oldum, sıra altın kemer almak" dedi.Babasının yönlendirmesiyle 8 yaşında güreşe başladığını anlatan Çilenker, şunları söyledi:"Babam, kardeşimle beni güreşe yönlendirdi. Kardeşim Ramazan Çilenker ile güreşin içerisindeyim. Ustam Hüseyin Demir ile inandık, çalıştık. Geçen yıl babam vefat etti. Mezara defnederken, 'Sana söz baba, başpehlivan olacağım' dedim. Sözümü tuttuğuma inanıyorum. Babamın emeklerini boşa çıkarmadım. Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil gibi başarılı olmak istiyorum. Son katıldığım turnuva öncesi bana destek olan Mehmet Yeşil Yeşil'e ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemde büyük emeği olan babamdan Allah razı olsun. Ömrüm yettiği sürece güreşmeye devam edeceğim."Çilenker'in anneannesi Hatice Gür torununun başarısından dolayı ailece çok mutlu olduklarını söyledi. Çilenker'in annesi Türken Çilenker ise "Oğlum Celal'in başpehlivan olmasına çok sevindim. Bugünü çok bekledik. Babası muradına eremedi. Evladım başpehlivan olarak bizleri mutlu etti" dedi.