Alman ekibi transfer listesindeki isimlerden birisi olan Milot Rashica'nın satışına Beşiktaş Yönetimden onay geldi.
Alman ekibinin bonservis için ayırdığı 9-10 milyon euro'luk ücrete sıcak bakan yönetim, artık işlerin resmiyete dönmesini bekliyor.
Daha önce sözlü olarak nabız yoklayan Alman ekibine bu transferin olabileceği iletilmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş ile 41 maçta forma giyen Kosovalı kanat, 5 gol, 12 asist kaydetti.
Alman ekibinin bonservis için ayırdığı 9-10 milyon euro'luk ücrete sıcak bakan yönetim, artık işlerin resmiyete dönmesini bekliyor.
Daha önce sözlü olarak nabız yoklayan Alman ekibine bu transferin olabileceği iletilmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Beşiktaş ile 41 maçta forma giyen Kosovalı kanat, 5 gol, 12 asist kaydetti.