Beşiktaş'tan satışa onay: Rashica!

Beşiktaş Yönetimi, Mönchengladbach'ın ilgilendiği Milot Rashica'nın satışına onay verdi.

calendar 08 Temmuz 2025 09:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan satışa onay: Rashica!
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Alman ekibi   transfer listesindeki isimlerden birisi olan Milot Rashica'nın satışına Beşiktaş Yönetimden onay geldi.

Alman ekibinin bonservis için ayırdığı 9-10 milyon euro'luk ücrete sıcak bakan yönetim, artık işlerin resmiyete dönmesini bekliyor.

Daha önce sözlü olarak nabız yoklayan Alman ekibine bu transferin olabileceği iletilmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Beşiktaş ile 41 maçta forma giyen Kosovalı kanat, 5 gol, 12 asist kaydetti. 

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