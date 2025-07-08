TFF'den yabancı kuralı değişikliği!

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon uygulanacak 12+2 yabancı kuralında statü değişikliğine gitti.
TFF Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan kararla Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilir Talimatı'nda, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nde ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.
TFF, 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaptı. Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.
TFF Yönetim Kurulu'nun 07.07.2025 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan kararla Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilir Talimatı'nda, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nde ve 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verildi.
TFF, 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaptı. Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.