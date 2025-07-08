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Liverpool'dan, Napoli'ye ret!

Liverpool, Napoli'nin Darwin Nunez için yaptığı 50 milyon Euroluk bonservis bedeli teklifini reddetti.

calendar 08 Temmuz 2025 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan, Napoli'ye ret!
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Napoli, forvet transferi için ilk olumsuz geri dönüşünü aldı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ!

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool, Napoli'nin Darwin Nunez için yaptığı 50 milyon Euroluk bonservis teklifini reddetti.

TEKLİF YENİLENECEK

İtalyan temsilcisi, ilerleyen günlerde daha yüksek bir bonservis ücretiyle Liverpool'a yeni bir teklif sunacak.

Merseyside ekibi, 2023/2024 sezonunun yaz transfer döneminde Benfica'dan 85 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Darwin Nunez'i transfer etmişti.

Liverpool'un şampiyonluk sezonunda 47 maçta görev alan Nunez, 7 gol, 7 asist katkısı vererek şampiyonlukta pay sahibi oldu.

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