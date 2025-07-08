Los Angeles Clippers, yaz dönemindeki kadro yapılanmasını henüz tamamlamış değil.Kulüp başkanı Lawrence Frank, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada,diyerek yeni takasların yolda olabileceğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, Orange County Register muhabiri Janis Carr'ın paylaşımıyla kamuoyuna yansıdı.Frank'in açıklaması, Clippers'ın John Collins'i Utah Jazz'dan alıp Norman Powell'ı Miami Heat'e gönderdiği üç takımlı takasın ardından geldi. Bu anlaşma kapsamında Kevin Love, Kyle Anderson ve 2027 ikinci tur draft hakkı da Jazz'a gitmişti.Offseason boyunca oldukça hareketli bir görüntü çizen Clippers, James Harden ve Nicolas Batum ile 6 Temmuz'da yeniden sözleşme imzaladı. Ayrıca serbest oyuncu pazarında veteran pivot Brook Lopez'i, Milwaukee Bucks'tan transfer etti.Tüm bu hamlelere rağmen Frank, kadronun hâlâolmadığını açıkça dile getirdi.Haziran ayındaki NBA Draftı'nda Clippers, Yanic Konan Niederhauser'ı seçmiş ve Knicks ile yaptığı takasla 50. sıradan Kobe Sanders'ın haklarını alıp karşılığında Mohamed Diawara ve Luka Mitrovic'in haklarını New York'a göndermişti.Öte yandan takım, kısa süre önce Drew Eubanks'ın kontratını feshetti. Eubanks, daha sonra Sacramento Kings tarafından kadroya katıldı. Ayrıca tecrübeli oyun kurucu Patty Mills, bu ayın başlarında resmen emekliliğini duyurarak kadroda bir başka boşluk yarattı.