08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
18:00
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
19:00
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
19:00
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
19:30
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
20:00
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
21:00
08 Temmuz
Drita-Differdange
21:00
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
21:00
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
22:00
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
22:00
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
22:00

Clippers başkanı Frank: "Yeni takaslar yolda"

Los Angeles Clippers, yaz dönemindeki kadro yapılanmasını henüz tamamlamış değil.

calendar 08 Temmuz 2025 15:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Clippers başkanı Frank: 'Yeni takaslar yolda'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Clippers, yaz dönemindeki kadro yapılanmasını henüz tamamlamış değil.

Kulüp başkanı Lawrence Frank, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hâlâ ele almamız gereken başka ihtiyaçlarımız var," diyerek yeni takasların yolda olabileceğinin sinyalini verdi. Bu açıklama, Orange County Register muhabiri Janis Carr'ın paylaşımıyla kamuoyuna yansıdı.

Frank'in açıklaması, Clippers'ın John Collins'i Utah Jazz'dan alıp Norman Powell'ı Miami Heat'e gönderdiği üç takımlı takasın ardından geldi. Bu anlaşma kapsamında Kevin Love, Kyle Anderson ve 2027 ikinci tur draft hakkı da Jazz'a gitmişti.


Offseason boyunca oldukça hareketli bir görüntü çizen Clippers, James Harden ve Nicolas Batum ile 6 Temmuz'da yeniden sözleşme imzaladı. Ayrıca serbest oyuncu pazarında veteran pivot Brook Lopez'i, Milwaukee Bucks'tan transfer etti.

Tüm bu hamlelere rağmen Frank, kadronun hâlâ "tamamlanmış" olmadığını açıkça dile getirdi.

Haziran ayındaki NBA Draftı'nda Clippers, Yanic Konan Niederhauser'ı seçmiş ve Knicks ile yaptığı takasla 50. sıradan Kobe Sanders'ın haklarını alıp karşılığında Mohamed Diawara ve Luka Mitrovic'in haklarını New York'a göndermişti.

Öte yandan takım, kısa süre önce Drew Eubanks'ın kontratını feshetti. Eubanks, daha sonra Sacramento Kings tarafından kadroya katıldı. Ayrıca tecrübeli oyun kurucu Patty Mills, bu ayın başlarında resmen emekliliğini duyurarak kadroda bir başka boşluk yarattı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.