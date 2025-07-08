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Galatasaray'a kaleci transferinde kötü haber!

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'a İtalya'dan kötü haber geldi. Roma, Mile Svilar ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

calendar 08 Temmuz 2025 13:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a kaleci transferinde kötü haber!
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Fernando Muslera sonrası yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'a kötü haber geldi.

ROMA SÖZLEŞME UZATIYOR

Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Mile Svilar, Roma ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Tuttosport'un haberine göre; Belçikalı eldiven, kısa süre içinde Roma ile sezon başına 4 milyon euro kazanacağı, beş yıllık bir sözleşmeye imza atacak. Roma'nın anlaşmayı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

GALATASARAY 6 MİLYON EURO VERMİŞTİ

İtalya basınından La Repubblica'nın daha önce bildirdiğine göre,  Galatasaray, Belçikalı file bekçisine yıllık 6 milyon euro net maaş teklif etmişti.


GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Roma ile geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 51 gol gördü. 

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