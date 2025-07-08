Fernando Muslera sonrası yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'a kötü haber geldi.
ROMA SÖZLEŞME UZATIYOR
Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Mile Svilar, Roma ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.
Tuttosport'un haberine göre; Belçikalı eldiven, kısa süre içinde Roma ile sezon başına 4 milyon euro kazanacağı, beş yıllık bir sözleşmeye imza atacak. Roma'nın anlaşmayı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
GALATASARAY 6 MİLYON EURO VERMİŞTİ
İtalya basınından La Repubblica'nın daha önce bildirdiğine göre, Galatasaray, Belçikalı file bekçisine yıllık 6 milyon euro net maaş teklif etmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Roma ile geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 51 gol gördü.
ROMA SÖZLEŞME UZATIYOR
Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan Mile Svilar, Roma ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.
Tuttosport'un haberine göre; Belçikalı eldiven, kısa süre içinde Roma ile sezon başına 4 milyon euro kazanacağı, beş yıllık bir sözleşmeye imza atacak. Roma'nın anlaşmayı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.
GALATASARAY 6 MİLYON EURO VERMİŞTİ
İtalya basınından La Repubblica'nın daha önce bildirdiğine göre, Galatasaray, Belçikalı file bekçisine yıllık 6 milyon euro net maaş teklif etmişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Roma ile geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 51 gol gördü.