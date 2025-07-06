Arsenal ile Gyökeres anlaştı, Sesko transferi tehlikede!

Uzun süre Arsenal'in gündeminde olan RB Leipzig'in Sloven golcüsü Benjamin Sesko'nun Premier Lig'e transferi tehlikeye girmiş durumda.
100 MİLYON EURO
Leipzig, 22 yaşındaki oyuncu için 100 milyon Euro'ya kadar bonservis talep ediyor. Bu yüksek talep nedeniyle son dönemde Arsenal ile görüşmeler durmuş durumda.
GYÖKERES ARSENAL İLE ANLAŞTI
Bunun yerine Arsenal, gözünü Portekiz ligine çevirdi. Sky Sport'un haberine göre; geçtiğimiz sezon 52 maçta 54 gol atıp 13 asist yapan Sporting'in yıldızı Viktor Gyökeres, Arsenal ile 2030'a kadar sürecek bir sözleşme için anlaşmaya vardı. İsveçli forvetin, kulüp içinde sadece Arsenal'e gitmek istediğini tekrar dile getirdiği belirtildi.
Kulüpler arasındaki transfer görüşmeleri ise resmen başladı.
100 MİLYON EURO
Leipzig, 22 yaşındaki oyuncu için 100 milyon Euro'ya kadar bonservis talep ediyor. Bu yüksek talep nedeniyle son dönemde Arsenal ile görüşmeler durmuş durumda.
GYÖKERES ARSENAL İLE ANLAŞTI
Bunun yerine Arsenal, gözünü Portekiz ligine çevirdi. Sky Sport'un haberine göre; geçtiğimiz sezon 52 maçta 54 gol atıp 13 asist yapan Sporting'in yıldızı Viktor Gyökeres, Arsenal ile 2030'a kadar sürecek bir sözleşme için anlaşmaya vardı. İsveçli forvetin, kulüp içinde sadece Arsenal'e gitmek istediğini tekrar dile getirdiği belirtildi.
Kulüpler arasındaki transfer görüşmeleri ise resmen başladı.