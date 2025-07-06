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Arsenal ile Gyökeres anlaştı, Sesko transferi tehlikede!

Forvet arayışını sürdüren Arsenal rotasını Sporting'den Viktor Gyökeres'e çevirmiş gibi görünüyor.

calendar 06 Temmuz 2025 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 20:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal ile Gyökeres anlaştı, Sesko transferi tehlikede!
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Uzun süre Arsenal'in gündeminde olan RB Leipzig'in Sloven golcüsü Benjamin Sesko'nun Premier Lig'e transferi tehlikeye girmiş durumda.

100 MİLYON EURO

Leipzig, 22 yaşındaki oyuncu için 100 milyon Euro'ya kadar bonservis talep ediyor. Bu yüksek talep nedeniyle son dönemde Arsenal ile görüşmeler durmuş durumda.

GYÖKERES ARSENAL İLE ANLAŞTI

Bunun yerine Arsenal, gözünü Portekiz ligine çevirdi. Sky Sport'un haberine göre; geçtiğimiz sezon 52 maçta 54 gol atıp 13 asist yapan Sporting'in yıldızı Viktor Gyökeres, Arsenal ile 2030'a kadar sürecek bir sözleşme için anlaşmaya vardı. İsveçli forvetin, kulüp içinde sadece Arsenal'e gitmek istediğini tekrar dile getirdiği belirtildi.


Kulüpler arasındaki transfer görüşmeleri ise resmen başladı.

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