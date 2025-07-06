Arsenal ile Gyökeres anlaştı, Sesko transferi tehlikede!

100 MİLYON EURO

GYÖKERES ARSENAL İLE ANLAŞTI

Uzun süre Arsenal'in gündeminde olan RB Leipzig'in Sloven golcüsü Benjamin Sesko'nun Premier Lig'e transferi tehlikeye girmiş durumda.Leipzig, 22 yaşındaki oyuncu içinkadar bonservis talep ediyor. Bu yüksek talep nedeniyle son dönemde Arsenal ile görüşmeler durmuş durumda.Bunun yerine Arsenal, gözünü Portekiz ligine çevirdi. Sky Sport'un haberine göre; geçtiğimiz sezonyapan Sporting'in yıldızı Viktor Gyökeres, Arsenal ile 2030'a kadar sürecek bir sözleşme için anlaşmaya vardı. İsveçli forvetin, kulüp içinde sadece Arsenal'e gitmek istediğini tekrar dile getirdiği belirtildi.Kulüpler arasındaki transfer görüşmeleri ise resmen başladı.