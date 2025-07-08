Galatasaray'dan eski aşka yeni hamle: Arias!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın uzun süre transfer gündeminde olan Jhon Arias için yeni gelişmeler yaşanıyor. Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu için yeni hamle yapılacak.

calendar 08 Temmuz 2025 09:24 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 09:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan eski aşka yeni hamle: Arias!
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Ara transferde teknik direktör Okan Buruk'un da isteği ile John Arias ismi üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, kulübü Fluminense'nin yüksek bonservis talebi sonrası geri adım atmıştı.

GÜNDEM YENİDEN ARIAS

27 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun 10 numara bölgesinde de görev alabilmesi nedeniyle Aslan bir kez daha bu isme yöneldi.


KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA DİKKATLERİ ÇEKTİ

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda 5 maça çıkan ve 450 dakika sahada kalıp 1 gol, 1 asistlik katkı veren oyuncu, performansı ile alkışları almıştı.

Fluminense ile Chelsea arasındaki yarı final maçında da sahada olması beklenen oyuncu için turnuvanın ardından yönetim, hamlelerine başlayacak.

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Piyasa değeri 17 milyon Euro olan Arias için Aslan zorunlu kiralama opsiyonlu bir satın alma teklifi ile ilk adımı atmayı planlarken oyuncunun da Avrupa'da kariyerine devam etmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. 

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