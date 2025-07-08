Houston Rockets, yıldız oyuncu Kevin Durant'i kadrosuna katarak önemli bir hamle yaptı. Ancak bu takas, takımın 2021 NBA Draftı'nda 2. sıradan seçtiği Jalen Green'in vedası pahasına gerçekleşti.Durant, Phoenix Suns'tan yedi takımlı büyük bir takas zinciriyle Pazar günü resmen Houston'a katıldı. Anlaşma kapsamında Jalen Green ve Dillon Brooks, Suns'a giderken, Clint Capela da Atlanta'dan Rockets'a döndü.Houston genel menajeri Rafael Stone, Durant gibi bir ismi kadroya katmanın büyük bir fırsat olduğunu söyledi:Ancak Green'den vazgeçmek kolay olmadı:Green, son iki sezonda 82 maçın tamamında forma giydi ve geçen sezon takımın en skorer ismi oldu. Ancak Rockets'ın Warriors'a karşı yedi maçlık seride elenmesi sonrası istikrarsızlığı eleştirildi.Stone, takasın detaylarına girmedi ancak pozisyon çakışmaları ve maaş denkliği nedeniyle bu hamlenin gerekli olduğunu belirtti.Durant, geçen sezon 26.6 sayı ve 6.0 ribaund ortalamalarıyla oynarken, kariyer ortalamaları 27.2 sayı ve 7.0 ribaund. 15 kez All-Star seçilen süper yıldız, iki kez NBA şampiyonu, iki kez Finaller MVP'si, dört kez sayı kralı ve 30.000 sayı barajını geçen sekiz oyuncudan biri.Stone, Durant'in antrenman yoğunluğunun genç oyunculara örnek olmasını umduklarını belirtti:Durant, 1994-95'ten bu yana ilk şampiyonluğunu arayan Houston'da büyük bir sorumluluk üstlenecek.