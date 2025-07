TOSFED Next Talent projesinin üçüncü durağı Bursa

EN HIZLI 20 KİŞİ BÜYÜK FİNALE KATILACAK

FİNALDE BÜYÜK ÖDÜL: TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BİLETİ

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'nun, Uluslararası Otomobil Fedarasyonu (FIA) desteğiyle hayata geçirdiği 'TOSFED Next Talent' projesi kapsamında düzenlenen yetenek taramasının üçüncü durağı Bursa oldu. 12-16 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabildiği projeye Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.Türkiye genelinde otomobil sporlarına ilgisi olan gençleri keşfetmeyi amaçlayan 'TOSFED Next Talent' projesi, İstanbul'daki iki elemelerin ardından Bursa'da devam etti. Kültürpark Göl Kenarı'nda oluşturulan özel parkurda düzenlenen elemelerde, yaşları 12 ila 16 arasında değişen katılımcılar Segway GoKart Pro elektrikli araçlarla performans sergiledi.Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi, Bursa'nın ardında sırasıyla; Nevşehir, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de devam edecek. Her ildeki elemelerde en hızlı genç kız ve erkek olmak üzere toplam 20 katılımcı, 1 Ağustos'ta Kocaeli Körfez Karting Pisti'nde yapılacak büyük finale katılma hakkı elde edecek.TOSFED tarafından yapılan açıklamaya göre, projeye yaklaşık 2 bin 500 çocuğun katılımı hedefleniyor. Final yarışını birinci sırada tamamlayan genç sürücü, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazanacak. Ayrıca ikinci ve üçüncü ile kadınlar kategorisinin birincisine ise skuter hediye edilecek.