Orlando Magic, genç yıldız Paolo Banchero'yu, beş yıllığına 239 milyon dolarlık çaylak maksimum sözleşmeyle takımda tuttu.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, bu tutar bazı ödüllerle birlikte 287 milyon dolara kadar çıkabilecek.Sözleşmede yer alan özel maddeler sayesinde Banchero, All-NBA, Yılın MVP'si veya Yılın Savunmacısı seçilirse, maaşı "supermax" seviyeye çıkabilecek. Ayrıca bu kontrat, 2030-31 sezonu için bir oyuncu opsiyonu içeriyor. Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra bu maddeyi içeren ilk çaylak maksimum kontrat olarak öne çıkıyor.Banchero, geçen sezon 25.9 sayı, 7.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla Magic'in en skorer ismi olurken, yaşadığı oblik sakatlığı nedeniyle sadece 46 maçta forma giyebildi.Orlando, sezonu 41-41 tamamlayarak önceki yılki 47-35'lik derecesinin gerisinde kaldı. Play-in turnuvasında Atlanta Hawks'ı eleyip play-off'a kalan ekip, üst üste ikinci kez ilk turda elendi.2022 NBA Draftı'nın 1. sıradan seçilen Banchero, Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış ve ertesi yıl All-Star seçilmişti.Magic, bu hamleyle birlikte genç çekirdeğini uzun vadeli olarak korumayı sürdürdü. Geçtiğimiz yaz, Franz Wagner'a 224 milyon dolar, Jalen Suggs'a ise 150.5 milyon dolarlık beşer yıllık sözleşmeler verilmişti.