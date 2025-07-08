08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
18:00
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
19:00
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
19:00
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
19:30
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
20:00
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
21:00
08 Temmuz
Drita-Differdange
21:00
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
21:00
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
22:00
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
22:00
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
22:00

Meliha Diken: "Bizim için en zorlu hafta"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha Diken, Voleybol Milletler Ligi 3. hafta müsabakaları öncesi basın toplantısında konuştu.

calendar 08 Temmuz 2025 15:08 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 15:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Meliha Diken: 'Bizim için en zorlu hafta'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli Voleybolcu Meliha Diken, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3'üncü hafta müsabakalarının basın toplantısında, "Şimdi bizim için en zorlu haftaya geldiğimizi düşünüyorum. Burada birbirinden güçlü, harika rakipler var. Takım olarak nerede olduğumuzu görmek için çok heyecanlıyız" dedi.

Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3'üncü hafta müsabakalarının basın toplantısı yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısına ev sahibi Hollanda'nın takım kaptanı ve başantrenörü, Apeldoorn etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3'üncü haftasında kaptanlığı yapacak Meliha Diken katıldı.


Meliha Diken basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çin'de ilk hafta VNL'e harika bir başlangıç yaptık. Birçok farklı oyuncuyla rotasyon yapma fırsatı bulduk. Yeni genç oyuncularımız var. Bu yüzden onlar için harika bir deneyim oldu. Ayrıca tüm maçları kazanmamız bizim için harika oldu. Şimdi bizim için en zorlu haftaya geldiğimizi düşünüyorum. Burada birbirinden güçlü, harika rakipler var. Takım olarak nerede olduğumuzu görmek için çok heyecanlıyız. 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde burada çok güzel anılarımız var. Yeniden burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Geçmişte burada oynadığımız zaman salonda çok fazla sayıda Türk bayrağı vardı, onların desteklerine minnettarız. Bize çok büyük destek, güç veriyorlar" açıklamasında bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak 3'üncü hafta müsabakalarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.