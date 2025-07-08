Meliha Diken: 'Bizim için en zorlu hafta'

Milli Voleybolcu Meliha Diken, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3'üncü hafta müsabakalarının basın toplantısında, "Şimdi bizim için en zorlu haftaya geldiğimizi düşünüyorum. Burada birbirinden güçlü, harika rakipler var. Takım olarak nerede olduğumuzu görmek için çok heyecanlıyız" dedi.Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3'üncü hafta müsabakalarının basın toplantısı yapıldı.Düzenlenen basın toplantısına ev sahibi Hollanda'nın takım kaptanı ve başantrenörü, Apeldoorn etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 3'üncü haftasında kaptanlığı yapacak Meliha Diken katıldı.Meliha Diken basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çin'de ilk hafta VNL'e harika bir başlangıç yaptık. Birçok farklı oyuncuyla rotasyon yapma fırsatı bulduk. Yeni genç oyuncularımız var. Bu yüzden onlar için harika bir deneyim oldu. Ayrıca tüm maçları kazanmamız bizim için harika oldu. Şimdi bizim için en zorlu haftaya geldiğimizi düşünüyorum. Burada birbirinden güçlü, harika rakipler var. Takım olarak nerede olduğumuzu görmek için çok heyecanlıyız. 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde burada çok güzel anılarımız var. Yeniden burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Geçmişte burada oynadığımız zaman salonda çok fazla sayıda Türk bayrağı vardı, onların desteklerine minnettarız. Bize çok büyük destek, güç veriyorlar" açıklamasında bulundu.A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak 3'üncü hafta müsabakalarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.