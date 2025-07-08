Attila Szalai, Kasımpaşa yolunda!

Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Macar stoper Attila Szalai, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Attila Szalai'yi kadrosuna kattı.Haberde yer alan bilgiye göre; Macar stoper, sağlık kontrollerinden geçmek için Çarşamba günü İstanbul'a gelecek.Bundesliga ekibi ile 2 sezonluk daha sözleşmesi bulunan Macar stoperin güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro civarında.Fenerbahçe formasını 117 maçta terleten Attila Szalai, 7 gol 4 asistlik performans sergilerken bir de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hoffenheim'da hiç forma şansı bulamayan Szalai, kış transfer döneminde Standart Liege'ye kiralandı. Macar stoper burada da yalnızca 5 maçta süre aldı.Attila Szalai, Apollon Limassol takımında Fenerbahçe'ye 2021 yılında 3.86 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Fenerbahçe'de çıkışa geçen futbolcu, 2023 yılında Hoffenheim'a 12.30 milyon Euro karşılığında satılmıştı.Hoffenheim'da bir türlü isteneni veremeyen Macar stoper, Freiburg ve Standart Liege'de kiralık dönemler geçirdi. Bu sırada Szalai'nin transfer market değeri 12 milyon Euro'dan 1.70 milyon Euro'ya kadar geriledi.