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Antalyaspor'un kampı Burdur'da başladı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, yeni sezon öncesi ilk kamp dönemi için Burdur'a geldi.

calendar 08 Temmuz 2025 17:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Antalyaspor'un kampı Burdur'da başladı
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Süper Lig takımlarından Antalyaspor, yeni sezon öncesi ilk kamp dönemi için Burdur'a geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu ve futbolcular, taraftarın formasını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Burdur kampıyla devam etti. Öğle saatlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne gelen kırmızı-beyazlıları MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'ndeki otele girişinde Antalyaspor Burdur Futbol Okulu sporcuları karşıladı. Antalyasporlu futbolcular ve teknik direktör Emre Belözoğlu, genç futbolcuların formalarını imzaladı, fotoğraf çektirdi.

Kırmızı-beyazlı ekibin Burdur kampı 22 Temmuz'da sona erecek.


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