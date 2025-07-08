Jose Mourinho'nun özel isteği: Yves Bissouma

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı.
Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu çok istediği, bunun üzerine yönetimin İngiliz kulübüyle temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. İngiltere'den alınan bilgilere göre; Tottenham, Malili yıldız için pazarlık masasına 22-23 milyon Euro seviyelerinde oturacak. 2026'ya kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncunun ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tottenham, Bissouma'yı daha önce 30 milyon Euro'ya yakın bir bedelle kadrosuna dahil etmişti.
AMRABAT İLE YOLLAR AYRILACAK
Fenerbahçe cephesinin görüşmelerde başlangıç olarak 15 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor. Bissouma'ya dört yıllık sözleşme önerilecek. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı- lacivertliler, mevcut kadrodaki Sofyan Amrabat'tan kulüp bulmasını isteyecek. Mourinho'nun Amrabat konusunda ısrarcı olmadığı ifade ediliyor. Yönetim, Mourinho'nun taleplerini karşılayarak yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.
TRANSFERDE RAKİP YİNE COMOLLİ
Fenerbahçe'nin istediği Yves Bissouma'ya Juventus da kancayı takmış durumda. Sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, Malili orta saha için devreye girdi. Comolli, daha önce de Fenerbahçe'nin istediği Jonathan David'i transfer etmiş, Jadon Sancho'da da araya girmişti.
UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI
2022 yazında Brighton'dan Tottenham'a 29.2 milyon Euro'ya transfer olan Bissouma, geçen sezon İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda toplamda 44 maça çıkıp 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United'a karşı 90 dakika sahada kalmış ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu çok istediği, bunun üzerine yönetimin İngiliz kulübüyle temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. İngiltere'den alınan bilgilere göre; Tottenham, Malili yıldız için pazarlık masasına 22-23 milyon Euro seviyelerinde oturacak. 2026'ya kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncunun ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tottenham, Bissouma'yı daha önce 30 milyon Euro'ya yakın bir bedelle kadrosuna dahil etmişti.
AMRABAT İLE YOLLAR AYRILACAK
Fenerbahçe cephesinin görüşmelerde başlangıç olarak 15 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor. Bissouma'ya dört yıllık sözleşme önerilecek. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı- lacivertliler, mevcut kadrodaki Sofyan Amrabat'tan kulüp bulmasını isteyecek. Mourinho'nun Amrabat konusunda ısrarcı olmadığı ifade ediliyor. Yönetim, Mourinho'nun taleplerini karşılayarak yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.
TRANSFERDE RAKİP YİNE COMOLLİ
Fenerbahçe'nin istediği Yves Bissouma'ya Juventus da kancayı takmış durumda. Sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, Malili orta saha için devreye girdi. Comolli, daha önce de Fenerbahçe'nin istediği Jonathan David'i transfer etmiş, Jadon Sancho'da da araya girmişti.
UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI
2022 yazında Brighton'dan Tottenham'a 29.2 milyon Euro'ya transfer olan Bissouma, geçen sezon İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda toplamda 44 maça çıkıp 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United'a karşı 90 dakika sahada kalmış ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.