08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
18:00
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
19:00
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
19:00
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
19:30
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
20:00
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
21:00
08 Temmuz
Drita-Differdange
21:00
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
21:00
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
22:00
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
22:00
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
22:00

Jose Mourinho'nun özel isteği: Yves Bissouma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı kadrosunda görmek istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu istek üzerine İngiliz kulübüyle temasa geçecek.

calendar 08 Temmuz 2025 09:46 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'nun özel isteği: Yves Bissouma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı.

Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Jose Mourinho'nun 28 yaşındaki futbolcuyu çok istediği, bunun üzerine yönetimin İngiliz kulübüyle temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. İngiltere'den alınan bilgilere göre; Tottenham, Malili yıldız için pazarlık masasına 22-23 milyon Euro seviyelerinde oturacak. 2026'ya kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncunun ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Tottenham, Bissouma'yı daha önce 30 milyon Euro'ya yakın bir bedelle kadrosuna dahil etmişti.

AMRABAT İLE YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe cephesinin görüşmelerde başlangıç olarak 15 milyon Euro'luk bir teklif sunması bekleniyor. Bissouma'ya dört yıllık sözleşme önerilecek. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı- lacivertliler, mevcut kadrodaki Sofyan Amrabat'tan kulüp bulmasını isteyecek. Mourinho'nun Amrabat konusunda ısrarcı olmadığı ifade ediliyor. Yönetim, Mourinho'nun taleplerini karşılayarak yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

TRANSFERDE RAKİP YİNE COMOLLİ

Fenerbahçe'nin istediği Yves Bissouma'ya Juventus da kancayı takmış durumda. Sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli, Malili orta saha için devreye girdi. Comolli, daha önce de Fenerbahçe'nin istediği Jonathan David'i transfer etmiş, Jadon Sancho'da da araya girmişti.


UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

2022 yazında Brighton'dan Tottenham'a 29.2 milyon Euro'ya transfer olan Bissouma, geçen sezon İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda toplamda 44 maça çıkıp 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United'a karşı 90 dakika sahada kalmış ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.