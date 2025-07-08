Altay'da Caner Baycan krizi!

GENÇLER SAHAYA İNDİ

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Altay'da yaşanan maddi sıkıntılar yeni sezon öncesi takımın iyice belini büktü.Süper Lig'de yer aldığı 2021-2022 sezonundan beri transfer yasağı ile karşı karşıya kalan siyah-beyazlılarda mevcut oyuncuların çoğu kulübe alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle ihtarname çekip serbest kalmaya başladı.Bu oyunculardan orta saha Caner Baycan'ın ödeme yapılmaması durumunda bu hafta kesin olarak serbest kalacağı bildirildi. Altay altyapısından yetişen 23 yaşındaki Caner, 2022-2023 sezonunda ilk olarak 1'inci Lig'de profesyonel olarak forma giydi. Geçen sezon ise 2'nci Lig'de 14 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı. Altay'da Efe, Arda, Kuban gibi isimler serbest kalmıştı.Altay, yeni sezon hazırlıkları öncesinde geçen sezon altyapıda oynayan gençlerin son durumlarını gözlemlemek için U17 ve U19 takımı oyuncularını antrenmanlara başlattı. Transfer yasaklısı kadrosundaki altyapı patentli önemli oyuncuları ayrılan Altay, genç futbolcularını Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik heyet gözetiminde deniyor. Antrenman sonrasında gençlerden A takıma takviye yapılacağı öğrenildi.