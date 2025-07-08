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Fenerbahçe, Viktor Gyökeres için pusuda!

Fenerbahçe, Viktor Gyökeres'in Arsenal'e transferi gerçekleşmezse İsveçli golcü için devreye girebilir.

calendar 08 Temmuz 2025 17:15 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 18:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Viktor Gyökeres için pusuda!
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Yaz transfer döneminde Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, gözünü fırsat transferine çevirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE HAMLE SIRASINI BEKLİYOR

Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Viktor Gyökeres'in durumunu yakından takip etmeye karar verdi. Edin Dzeko ile yollarını ayıran sarı-lacivertli kulübün, İsveçli golcünün Arsenal'e transferi gerçekleşmediği takdirde devreye girebileceği ifade edildi.


RESMİ ANLAŞMA YOK, AMA GERİ DÖNMEYECEK

Arsenal'in, Viktor Gyökeres için hem oyuncu hem de kulübüyle büyük ölçüde ilerleme kaydetmesine rağmen, henüz resmi imzaların atılmadığı bildirildi.

Record'da yer alan habere göre 27 yaşındaki golcünün Sporting kariyeri sona erdi. Arsenal'e transferine izin verilmese bile, en kötü ihtimalle kiralık olarak takımdan ayrılacağı belirtildi.

SPORTING İNDİRİME GİTMEYECEK

Öte yandan, Sporting Başkanı Frederico Varandas'ın Arsenal'den 70 milyon avro + 10 milyon avro bonus talep ettiği ve bu rakamdan kesinlikle geri adım atılmayacağı vurgulandı.

OSIMHEN İLE BENZER HİKAYE OLABİLİR Mİ?

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın geçen sezon benzer bir durumda, Victor Osimhen'in Chelsea'ye transferi gerçekleşmeyince fırsat transferini gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Aynı senaryonun Fenerbahçe için de mutlu sonla sonuçlanabileceği kaydedildi.

Sporting'de ikinci sezonunu tamamlayan yıldız forvet, bu sezon 52 maçta görev alarak 54 gol atıp 12 asist yaptı ve toplamda 66 gole doğrudan katkı sağladı.

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