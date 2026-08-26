Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BİZ AVRUPA'DA OLMALIYIZ!"
Vincenzo Italiano: "Buraya gelene kadar iki tane tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef bu. Yarın iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Yarın sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız!"
"BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA OLMALI!"
Vincenzo Italiano: "Beşiktaş, Avrupa'da olmalı!"
POKU AÇIKLAMASI
Vincenzo Italiano: "Poku, ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde iyi olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve 23 yaşın altında bir oyuncu. Gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek."
"0-0 GİBİ ÇIKACAĞIZ"
Vincenzo Italiano: "Bir avantajımız var ama sanki 0-0 gibi çıkacağız."
TROSSARD YOK
Vincenzo Italiano: "Trossard'da hafif bir rahatsızlık vardı. O yüzden kendisi yok. Yarın da %100'ünü verecek oyuncuları sahaya süreceğim."
Vincenzo Italiano: "Buraya gelene kadar iki tane tur atladık. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. Bizim için çok büyük bir hedef bu. Yarın iyi bir sonuç alarak Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama dün de aynı skorlu bir maç vardı ve o takım elendi. O yüzden kesin olarak bakamayız. Yarın sonuna kadar konsantre olmamız ve kazanmamız gerekiyor. Biz Avrupa'da olmalıyız!"
"BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA OLMALI!"
Vincenzo Italiano: "Beşiktaş, Avrupa'da olmalı!"
POKU AÇIKLAMASI
Vincenzo Italiano: "Poku, ofansif bir kanat oyuncusu. Birebirde iyi olan bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ve 23 yaşın altında bir oyuncu. Gerçek bir kanat oyuncusu, bizim istediğimiz bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek."
"0-0 GİBİ ÇIKACAĞIZ"
Vincenzo Italiano: "Bir avantajımız var ama sanki 0-0 gibi çıkacağız."
TROSSARD YOK
Vincenzo Italiano: "Trossard'da hafif bir rahatsızlık vardı. O yüzden kendisi yok. Yarın da %100'ünü verecek oyuncuları sahaya süreceğim."