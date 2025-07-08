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Fethiyespor'dan yeni transfer: Serdarcan Eralp

Fethiyespor, İskenderunspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp'i kadrosuna kattı.

calendar 08 Temmuz 2025 13:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor'dan yeni transfer: Serdarcan Eralp
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Transferde gaza basan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, İskenderunspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Serdarcan Eralp ile sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve burada profesyonel olup 1'inci Lig tecrübesi yaşayan 28 yaşındaki Serdarcan, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı törenle Fethiye'ye imza attı.

Antrenmanlarını sürdüren Fethiyespor transferde daha önce Karşıyaka'dan ayrılan kaleci Hakan Canbazoğlu, Çorluspor 1947'den stoper Metin Peker, Kırklarelispor'dan savunmacı Raşit Yöndem ve 52 Orduspor'dan orta saha Uğur Ayhan'ı renklerine bağlamıştı.
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