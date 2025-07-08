08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
18:00
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
19:00
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
19:00
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
19:30
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
20:00
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
21:00
08 Temmuz
Drita-Differdange
21:00
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
21:00
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
22:00
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
22:00
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
22:00

Sporla hayata tutunan engelli yüzücüler başarıya kulaç atıyor

Ordu Gençlik Spor Kulübü sporcuları, şampiyonalarda ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

calendar 08 Temmuz 2025 14:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sporla hayata tutunan engelli yüzücüler başarıya kulaç atıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ordu Gençlik Spor Kulübü çatısı altında bir araya gelen engelli yüzücüler, antrenmanlarla gelecek şampiyonalara hazırlanıyor.

Yüzme sporuyla hem sosyalleşen hem de çok sayıda madalya kazanan farklı engellere sahip Beyza Nur Sezgin, Sümeyye Nur Cinek, Selin Ortatepe ile Zeynep Yılmaz, yeni hedeflerine ulaşabilmek için özveriyle çalışıyor.

Başarı hedefiyle kulaç atan yüzücüler, antrenörlerinin eşliğinde haftanın belli günlerini Altınordu ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda geçiriyor.


- "EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYATLAR"

Bedensel engelli milli yüzücü Beyza Nur Sezgin, AA muhabirine, 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi.

Milli takıma seçilme başarısı gösterdiğini dile getiren Beyza Nur, ülkesini milli takımda temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Beyza Nur Sezgin, şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda çok sayıda madalya kazandığını vurgulayarak, "Yüzmeye başladıktan sonra öz güvenim daha da arttı. Yüzme sayesinde eve kapanmaktan kurtuldum. Artık daha renkli ve dolu dolu geçen bir hayatım var." diye konuştu.

Yüzmeyi sürdüreceğine dikkati çeken Beyza Nur, "Umarım daha iyi yerlerde ülkemi temsil edebilirim. Bu sporda en büyük hedefim olimpiyatlara katılabilmek. Bunun için çok çalışıyorum." dedi.

Beyza Nur, son olarak Gaziantep ve Giresun'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım seçme yarışmalarında 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile memleketine dönme başarısı gösterdiğini kaydetti.

- "ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

İşitme ve bedensel engelli yüzücü Selin Ortatepe'nin antrenörü Olcay Tercan da sporcusunun 10 yıldır yüzdüğünü belirterek, şimdiye kadar 25 madalya kazanma başarısı gösterdiğini aktardı.

Selin'nin yarışmalarda üstün performans göstererek kendisini kanıtladığını anlatan Tercan, "Biz de kendisini bu konuda daha çok geliştirerek, yeni başarılara ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "HEDEFİM MİLLİ TAKIMA SEÇİLMEK"

Görme engelli Zeynep Yılmaz da yüzmeye ailesinin teşvik etmesiyle başladığını söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğine dikkati çeken Zeynep, "Katıldığım yarışmalardan madalyalarla döndükçe çok mutlu oluyorum. Hedefim milli takıma seçilerek, ülkemi yurt dışında temsil edebilmek. Bunun için azim ve gayretle çalışmalarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Zeynep Yılmaz, en son Gaziantep ve Giresun'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım seçmelerinde 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandığını aktardı.

- "ÇOK ÇALIŞARAK MADALYA KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIMA İNANIYORUM"

Bedensel engelli Sümeyye Nur Cinek de yüzmeye yeni başladığını belirtti.

Yüzmeyi çok sevdiğini dile getiren Sümeyye Nur, en son Giresun'da yapılan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım seçme yarışmalarına katıldığını ifade etti.

Sümeyye Nur Cinek, bu işin henüz başında olduğunu, çok çalışarak madalya kazanmaya başlayacağına inandığını kaydetti.

- "ONLARIN HAYATINA DOKUNABİLMEK ÇOK GÜZEL"

Yüzme antrenörü Onur Özkan da sporcularıyla gurur duyduğunu aktararak, "Onlarla yakından ilgilenmek ve onların hayatına dokunabilmek çok güzel." dedi.

Yüzmenin engelli sporcuların hayatını değiştirdiğine dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın bu sporla ilgilenmeye başladıktan sonra daha sosyal bir hayat sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Bu konuda sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyoruz. Bizlerde zaten sporcuların bu sporu sürdürebilmesi için her türlü imkanı sağlıyoruz. Hedefimiz tüm sporcularımızla yeni şampiyonluklarla madalyalar elde etmek."

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.