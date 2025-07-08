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Galatasaray, kötü senaryoya hazır: Moise Kean & Kolo Muani

Victor Osimhen için 60 milyon euroluk teklifine ret yanıtı alan Galatasaray, alternatif olarak Moise Kean ve Kolo Muani'yi gündemine aldı. Kean'in 52 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenebilir.

calendar 08 Temmuz 2025 18:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray, kötü senaryoya hazır: Moise Kean & Kolo Muani
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın bir numaralı hedefi Victor Osimhen.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyle yıllık 16 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak Napoli'ye sunulan 60 milyon euroluk resmi teklif, İtalyan kulübü tarafından geri çevrildi. Napoli, Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenmesini talep ediyor.

ALTERNATİFLER HAZIR: MOISE KEAN & KOLO MUANI


İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, Osimhen transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı hazırlıklı davranıyor. Bu doğrultuda, Fiorentina'nın forveti Moise Kean ile Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

KEAN İÇİN 52 MİLYON EURO HAZIR

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, Moise Kean'in kontratında bulunan 52 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. Ancak tıpkı Osimhen transferinde olduğu gibi bu maddenin de 15 Temmuz'dan itibaren geçerliliğini yitireceği ifade ediliyor.

BİR DİĞER İSİM DE KOLO MUANI

Sarı-kırmızılıların ilgilendiği bir diğer isim ise 2024-2025 sezonunun ikinci devresinde Juventus'ta kiralık olarak oynayan Randal Kolo Muani. Bonservisi PSG'de bulunan Fransız golcü, iki yıl önce 95 milyon euro bedelle Fransız devine transfer olmuştu. Kolo Muani'nin kulübüyle 3 yıl daha kontratı bulunuyor.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 44 resmi karşılaşmaya çıkan Moise Kean, 25 kez fileleri havalandırırken 3 de asist yaptı. Kolo Muani ise Juventus formasıyla görev aldığı 22 maçta 10 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı. 

 
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