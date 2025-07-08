Karşıyaka'da şirketleşme kararı!

Tarihinin en büyük borç yüküyle karşı karşıya olup yeni sezon öncesi güçlükle toplama bir yönetim bulmasına rağmen henüz bütçe oluşturamayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde camianın önemli isimleri ortak yol haritası belirlemek için bir araya geldi. Yeşil-kırmızılılarda eski başkanlar, kulübün kurtuluşu için bir an önce şirketleşmeye gidilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Eski başkanlardan Azat Yeşil'in ev sahipliğindeki toplantıya Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu, eski başkanlar Cenk Karace ve İlker Ergüllü ile camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu katıldı.



Toplantıda kulübün mevcut durumu görüşülürken, şirketleşme dışında çıkış yolu olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. Yönetimle de görüşecek yeşil-kırmızılılar, yeni Spor Kulüpleri Yasası gereği şirketleşmenin onaylanmasına engel teşkil eden aidat ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılmasıyla ilgili hukukçular ve sicil kuruluyla bir an önce çalışma başlatılmasını talep edecek.



Karşıyaka'nın önümüzdeki süreçte şirketleşmeyle ilgili tüzük kongresine gitmesi bekleniyor. Ana sponsor Yaşar Ailesi ayrılınca kulübün kanayan yarası haline gelen Süper Lig'deki basketbol takımına acil sponsor bulunması için görüşmeler yapacak Karşıyakalılar, kulübe özelikle futbolda kısa vadede destek sağlamaya çalışacak.



