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Norman Powell, 3 takımlı anlaşmada Heat'e takaslandı

Miami Heat, Los Angeles Clippers'tan Norman Powell'ı, Utah Jazz'in de dahil olduğu üç takımlı bir takasla kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

calendar 08 Temmuz 2025 12:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Norman Powell, 3 takımlı anlaşmada Heat'e takaslandı
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Miami Heat, Los Angeles Clippers'tan Norman Powell'ı, Utah Jazz'in de dahil olduğu üç takımlı bir takasla kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Anlaşma kapsamında Los Angeles Clippers, John Collins'i kadrosuna katarken, Utah Jazz ise Kevin Love, Kyle Anderson ve 2027 Clippers ikinci tur draft hakkını aldı.

Powell, 2024-25 sezonunda 60 maçta 21.8 sayı, 3.2 ribaund, 2.1 asist ve 1.2 top çalma ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Clippers'ta ilk beşte yer bulan 32 yaşındaki guard, önceki iki sezonda Yılın Altıncı Adamı oylamasında dördüncü olmuştu. Gelecek sezon için 20.4 milyon dolardan fazla maaş alacak.


27 yaşındaki Collins, geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 40 maçta forma giydi ve bu süreçte 19.0 sayı, 8.2 ribaund, 2.0 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları yakaladı. 2025-26 sezonunun ardından serbest kalacak olan Collins, bu yıl 26.5 milyon dolar kazanacak.

Beş kez All-Star seçilen Love, Heat'te sınırlı bir rol üstlendi ve 23 maçta 5.3 sayı, 4.1 ribaund ile oynadı. 36 yaşındaki veteran, kariyerinin 18. sezonunda 4.15 milyon dolar kazanacak.

Anderson ise Heat ve Warriors formalarıyla toplam 61 maçta 5.9 sayı, 3.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları tutturdu. 31 yaşındaki forvet, 2024 yazında Timberwolves ile imzaladığı 3 yıllık 27 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 2026-27 sezonuna kadar kontratlı.

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