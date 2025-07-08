Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu!

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını açıkladı.Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:"2022-23 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, Sarı Mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."ESPN'in haberine göre NBA ekiplerinden Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile tam garantili 1 yıllık sözleşme imzaladı. EuroLeague'in yıldız oyuncusunun ABD'ye ve NBA'e geri döndüğü kaydedildi.BARCELONA'DAN TRANSFER OLMUŞTUFenerbahçe Beko'nun, Nigel Hayes-Davis'in NBA'e transferi sonrası kontratında yazan özel madde nedeniyle 750 bin dolar gelir elde edeceği ifade edildi.2022 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ABD'li yıldız, Fenerbahçe Beko formasıyla 3 yıllık kariyerinde EuroLeague zaferi ve EuroLeague Finaller MVP'si ödülünü kazandı.