08 Temmuz
KuPS Kuopio -Milsami Orhei
18:00
08 Temmuz
Iberia 1999-Malmö FF
19:00
08 Temmuz
FC Noah-Buducnost Podgorica
19:00
08 Temmuz
Levadia Tallinn-RFS
19:30
08 Temmuz
O.Ljubljana-Kairat Almaty
20:00
08 Temmuz
Vikingur-Lincoln Red Imps FC
21:00
08 Temmuz
Drita-Differdange
21:00
08 Temmuz
TNS-KF Shkendija
21:00
08 Temmuz
V. Acquaviva-Zrinjski Mostar
22:00
08 Temmuz
Egnatia-Breidablik
22:00
08 Temmuz
Fluminense-Chelsea
22:00

Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis, NBA ekiplerinden Phoenix Suns'a transfer oldu. Sarı-lacivertli ekip, oyuncuya veda etti.

calendar 08 Temmuz 2025 12:52
Haber: Cumhuriyet, Fotoğraf: AA
Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"2022-23 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.


Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, Sarı Mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

ESPN'in haberine göre NBA ekiplerinden Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile tam garantili 1 yıllık sözleşme imzaladı. EuroLeague'in yıldız oyuncusunun ABD'ye ve NBA'e geri döndüğü kaydedildi.

BARCELONA'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Fenerbahçe Beko'nun, Nigel Hayes-Davis'in NBA'e transferi sonrası kontratında yazan özel madde nedeniyle 750 bin dolar gelir elde edeceği ifade edildi.

2022 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ABD'li yıldız, Fenerbahçe Beko formasıyla 3 yıllık kariyerinde EuroLeague zaferi ve EuroLeague Finaller MVP'si ödülünü kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.