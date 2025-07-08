Galatasaray'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
GÜNDEM HAKAN ÇALHANOĞLU-EDERSON
Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Pazartesi günü yaklaşık iki saat boyunca kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek Hakan Çalhanoğlu ve Ederson gibi isimlerin de yer aldığı transfer gündemini görüştü.
ATALANTA 60 MİLYON EURO İSTİYOR
Inter teknik direktörü Christian Chivu, Ederson transferini Hakan'ın iyi bir alternatifi olarak görüyor. Ancak Atalanta, Brezilyalı orta saha için 60 milyon Euro talep ediyor.
INTER HAKAN'I SATABİLİR
Inter Başkanı Beppe Marotta ve direktörler Piero Ausilio, Dario Baccin, Chivu'ya Ederson'un transferi için Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların satışının gerektiğini iletti.
GÜNDEM HAKAN ÇALHANOĞLU-EDERSON
Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Pazartesi günü yaklaşık iki saat boyunca kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek Hakan Çalhanoğlu ve Ederson gibi isimlerin de yer aldığı transfer gündemini görüştü.
ATALANTA 60 MİLYON EURO İSTİYOR
Inter teknik direktörü Christian Chivu, Ederson transferini Hakan'ın iyi bir alternatifi olarak görüyor. Ancak Atalanta, Brezilyalı orta saha için 60 milyon Euro talep ediyor.
INTER HAKAN'I SATABİLİR
Inter Başkanı Beppe Marotta ve direktörler Piero Ausilio, Dario Baccin, Chivu'ya Ederson'un transferi için Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların satışının gerektiğini iletti.