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Inter'de karar: "Ederson için Hakan'ı satmalıyız"

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği bilinen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Inter'in Atalanta'dan Ederson'un transferi için yıldız oyuncuyu elden çıkarabileceği belirtildi.

calendar 08 Temmuz 2025 16:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'de karar: 'Ederson için Hakan'ı satmalıyız'
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Galatasaray'ın gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GÜNDEM HAKAN ÇALHANOĞLU-EDERSON

Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Pazartesi günü yaklaşık iki saat boyunca kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek Hakan Çalhanoğlu ve Ederson gibi isimlerin de yer aldığı transfer gündemini görüştü.


ATALANTA 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter teknik direktörü Christian Chivu, Ederson transferini Hakan'ın iyi bir alternatifi olarak görüyor. Ancak Atalanta, Brezilyalı orta saha için 60 milyon Euro talep ediyor.

INTER HAKAN'I SATABİLİR

Inter Başkanı Beppe Marotta ve direktörler Piero Ausilio, Dario Baccin, Chivu'ya Ederson'un transferi için Hakan Çalhanoğlu ve bazı oyuncuların satışının gerektiğini iletti.

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