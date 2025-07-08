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ABB FOMGET'in şampiyonluğu tescillendi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayan ABB FOMGET'in şampiyonluğu tescil etti.

calendar 08 Temmuz 2025 13:38 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2025 13:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
ABB FOMGET'in şampiyonluğu tescillendi!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonu Kadın Futbol Süper Ligi, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'i, müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlar ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetveli tablosu sonrası tescil edildiğini açıkladı.

Böylece ABB FOMGET Kadın Futbol takımının da şampiyonluğu resmi olarak tescillenmiş oldu.

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar 2. Ligi ve Kadınlar 3. Ligi puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline, 2024-2025 Sezonu Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi müsabakaları sonucunda şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.'nin, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu olarak tesciline, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.'nin ülkemizi temsilen katılmasına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 02.07.2025 tarihli toplantısında karar verilmiştir."


 

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